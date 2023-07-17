韓菲日前到花蓮拍攝MV。（駿馬客工作室提供）

韓菲日前到花蓮拍攝MV。（駿馬客工作室提供）

「最美星二代」韓菲推出新歌〈尋找星星小鎮〉，唱出追夢的過程中曾經迷惘、失落時的心境，她在MV中化身為撫慰人心的「星之精靈」，穿梭田野、森林及湖畔等地，為此團隊特地前往有著好山好水的花蓮取景，除了山中健行、頂著38度豔陽曝曬坐農車外，韓菲還首次體驗湖上划船，她來不及防曬差點變成黑美人，還頻頻遭受可怕的「小黑蚊」攻擊，全身上下被叮了超過30幾個「包」，2天拍攝行程宛若「行軍」。

韓菲透露當初會寫出這首歌其實要歸功爸爸王中平，由於他的推薦讓自己發現的這本書而引發靈感，能夠獨立完成創作，韓菲笑說：「爸爸聽完覺得很開心。」也讓這的創作〈尋找星星小鎮〉不僅聽完讓人感受到療癒正向的力量，散發著包含父愛的溫馨氛圍。

這次MV到有著好山好水的花蓮取景拍攝，有趣的是，原本爸爸王中平熱心自告奮勇想要當司機載著韓菲及全家人一起去花蓮順便出遊，結果沒想到卻被韓菲一口婉拒，理由是「爸不用擔心我，我自己就可以了」，不想讓家人操心的獨立個性，讓爸爸王中平看在眼裡滿是欣慰。

不過儘管爸爸沒去，導演卻力邀哥哥韓靖在MV中特別客串當咖啡廳店員，只見興高采烈的韓靖跟著妹妹跑去花蓮拍攝，客串戲份不多的他順便來個花蓮遊後陪妹妹住一晚就回台北，原以為自己有好幾秒鏡頭的韓靖在看完MV後竟發現自己只出現「兩秒鐘」，讓他忍不住跟妹妹韓菲抱怨說：「我大老遠跟你去花蓮然後最後MV只出現了兩秒。」

此外，韓菲宣佈將於7月30日將舉辦人生首場售票演唱會，終於如願圓夢開唱的她坦言既興奮又緊張，面對人生首場演唱會，韓菲凡事親力親為從歌單、表演內容都參與討論，力求完美。