終場加權股價指數約17334.29點，上漲50.58點，成交量約為3893.36億元；OTC指數為225.15點，上漲0.77點，成交量為969.81億元。

今天上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.99%，其次是化生醫類股及電線電纜類股，分別上漲2.09%及1.87%，表現較差者為紡織類股、汽車類股及油電氣類股，其中紡織類股下跌1.63%，汽車類股下跌1.22%，油電氣類股下跌0.82%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲3.03%，表現最差為文創類股、下跌3.29%。

就技術面來看，今天台股雖然因上星期五美國科技股及費城半導體指數收低以低盤開出，尾盤時台積電向上拉抬，終場上漲50.58點，以17334.29點作收，順利站上17300點。元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂降溫，國際股市強漲，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，最近FED的發言，推估貨幣政策鴿中帶鷹，但長線利率很難再漲，有利資金動能，台股17024點月線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，根據美國最近公布的數據顯示，就業市場強勁，加上聯準會最新會議記錄顯示，多數官員認為年內應進一步升息，市場推估聯準會7月升息的機率提高，導致美股轉趨震盪，台股上周亦收黑，儘管整體半導體產業鏈庫存去化速度較原先預期低，但隨AI應用崛起加上後續商業化將驅動各大廠開始布局，增加相關半導體硬體需求，近期若遇市場震盪，建議仍可逢低布局AI供應鏈業績題材個股。

鄭文賢表示，近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現強勢格局，包括美股和日股都一樣，未來台股持續盤堅機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期站穩10日線，讓指數轉向多方，未來量能變化，將是本波觀察重點，隨美股續強，台股有機會緩步盤堅，未來成交量要持續增加。

現階段選股，優先選擇下半年展望佳業績股，操作觀念「留意強股拉回買點；或盤堅轉強多頭排列股」可擇優操作，包括神達、英業達、智原、中砂和欣興最具指標。另重電股部分，包括華城、中興電、士電等，可逢低布局，價差應對。盤面上還有零星點火股，包括辛耘、中美晶、博智、合勤控、佳世達、台耀等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。