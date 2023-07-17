今年保險業保費收入呈現衰退，在傳統型保險商品部分，因宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，致使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少20.8％，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少14.6％。

投資型保險商品部分，因國際經濟仍隱含不確定性，影響客戶投資信心，投資型壽險減少6.3％，投資型年金險則減少43.0％，整體投資型保險商品初年度保費收入則下滑22.5％。

統計傳統型保險商品初年度保費收入，總計初年度保費收入年減14.6％；其中，壽險1756.32億元，年減15.5％；傷害險65.54億元；健康險195.24億元；年金險44.26億元，年減59.3％。

投資型保險商品初年度保費收入看來，總計初年度保費收入570.96億元；其中壽險513.28億元，占全險初年度保費收入19.5％；年金險57.68億元，占全險初年度保費收入2.2％。

初年度保費收入中，各個通路業績分別為：壽險公司本身行銷體系占比40.88％；銀行經代保代通路占比40.90％；傳統保險經紀人、保險代理人占比18.22％。銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路比率為0.43：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。