台北富邦勇士完成PLG三連霸，2023-2024年賽季將再度代表台灣出賽東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」）。新賽季東超賽事將正式落實主客場賽制，勇士再度與亞洲頂尖球隊競爭，面對高強度的挑戰，勇士球團17日宣布與巴爾菲特(Sedrick Barefield)再續前緣，正式簽約菲律賓裔美籍巴爾菲特，並以亞洲外援身分與勇士出戰23-24 EASL東超賽事！

巴爾菲特上賽季效力過T1聯盟的台南台鋼獵鷹、EASL的灣區翼龍及非洲籃球聯賽BAL的SLAC。效力於灣區翼龍期間出賽EASL東超冠軍周，巴爾菲特與球隊出戰3場賽事，場均能繳出13分、2.6籃板與1.3助攻，幫助灣區翼龍拿下第3名的成績。

勇士將與巴爾菲特延續未完成的任務，勇士領隊蔡承儒表示：「去年很可惜因為東超賽程改變的關係Sedrick沒能為我們出賽，但也看到去年他代表灣區翼龍對上日本球隊的兩場比賽都展現非常出色的得分能力，希望今年他回歸能厚植球隊後場的戰力，幫助我們在東超能贏得更多的比賽。」

EASL東超日前公佈富邦勇士將分在A組，同組包含韓國KBL安養KGC、日本BLG千葉噴射機，以及PBA菲律賓電信。小組賽階段每支球隊與各自組內的對手交手兩次，一次主場、一次客場，小組積分前兩名的球隊將晉級2024年3月的最終四強賽。

去年出戰東超表現不盡理想的勇士，新賽季將再度站上亞洲國際舞台，期盼要打出更強勢的表現，巴爾菲特將披上勇士2號戰袍，與勇士一起全力拚戰東亞超級聯賽！