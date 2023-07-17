第1款「台南新古味」有巧婦織布工藝工作室環保麻布袋、台灣璞育文教發展協會米香磚、善糧不二水果果乾、博仁堂防蚊包等。（張毓翎攝）

第2款「台南青合力」則包括後壁好物直販所茄芷袋、甜玉軒純粹果醬等好物。（張毓翎攝）

台南市政府經發局集結10個行政區的地方創生好物，推出「台南新古味」、「台南青合力」2款伴手禮包，各以麻布袋、茄芷袋為包裝材料，內含博仁堂防蚊包、蜂動園蜂蜜隨身瓶、沐重光珈琲商行精選咖啡包、耿爸農場皮蛋等特色伴手禮，期能為創生團隊們創造商機，也讓消費者感受台南接地氣的物產。

南市府經發局推動台南地方創生人才培育，協助各公所從地方觀點及需求出發，與在地青年人才緊密合作，結合民間業者資源、人力攜手再造故鄉，找出地方元素的獨特價值。

經發局為行銷地方創生團隊們開發的好物，今年推出2款伴手禮包；第1款「台南新古味」，包括巧婦織布工藝工作室環保麻布袋、台灣璞育文教發展協會米香磚、善糧不二水果果乾、博仁堂防蚊包、森果川自造所梅子氣泡酒、蜂動園蜂蜜隨身瓶。

第2款「台南青合力」，包括後壁好物直販所茄芷袋、甜玉軒純粹果醬、官田烏金菱殼炭吸附包、沐重光珈琲商行精選咖啡包、耿爸農場皮蛋、公舘社區葛鬱金麵、俗女村電力站米啤酒。

經發局說，在這幾年地方創生業者與團隊的努力下，今年所嚴選的2款伴手禮，不論是作為個人收藏或者送禮之用，都將成為台南地方創生獨特而有意義的紀念品，目前在後壁好物直販所、左達商號、博仁堂3個據點販售。