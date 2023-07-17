(文 / 基金醫生－馮志源的財經筆記)

創下今年以來ETF募集最佳成績的首檔台股月配息ETF─復華台灣科技優息（00929）公布首次配息金額，每受益權單位預估配發0.11元，以評價日6月30日淨值15.43元計算，預估單次現金殖利率0.71%，年化殖利率逾8.5%，有機會創下國內高股息ETF首年配息率新高紀錄。

基金醫生最重視一檔優質的高股息ETF必須同時達成「配息穩定度」，「配息組成最佳化」及「年化配息率的可靠性」等三項標準。先從「配息穩定度」觀察，00929的首次配息極具關鍵性，因為它是國內首檔「月配息」且有「收益平準金」的「高股息」ETF，00929的處女秀就能配息0.11元，代表復華投信團隊經過愼密精算過後，應該有極高的機率會將每月的配息金額儘量「定錨」在0.1元上下，訴求穩定的月配息，再加上有收益平準金的加持，如此全年總配息可望逾1元，如果以原始發行掛牌認購價格15元計算，全年配息率就可6%~8%。

其次，就配息的組成來看，00929掛牌可謂生逢其時，恭逢其盛，因為台股6月即進入除息旺季，00929精選國內優質高股息科技股，股息大大豐收，而且首次配息多數來自「股息收益」而非資本利得或收益平準金，這一點十分重要，因為如果股息收益過低的話，代表來自收益平準金的比例相對會提高不少，對於投資人而言，難免會有從自己左手口袋進，右手口袋出的不利觀感，未來一季持續是台股的除息旺季，00929未來3個月的股息收益豐厚可期。

再者，基金醫生注意到，00929帳上還有優渥的資本利得，未來可成為配息的主要來源，增強「高年化配息率」的可參考性。一般來說，ETF淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成，很多投資人不知道資本損益平準金中的「已實現資本利得」（買賣價差利得）其實是可以拿來配發的，00929甫一上市，指數成份股就有包括緯創、廣達、技嘉等多檔盤面上最火熱發燙的AI優質科技飆股，雖然6月底指數成份股調整調節了部分漲多個股，但也因為如此，息收及資本利得雙賺，可望因此保留肥沃的「已實現資本利得」來過冬，未來就算進入第4季的台股除息淡季，00929仍可以提撥「已實現資本利得」強化與充實股息配發能力。

00929首次除息日為7月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前持有或買進，並於8月14日領息。

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