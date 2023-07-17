國內首檔月配型ETF掛牌上市後不但造成轟動，一舉一動更是備受退休族及月配族的高度關注！復華台灣科技優息（00929）即將在7月19日進行首次配息，根據公告，每單位將配發金額 0.11 元，投資人若想參與除息，最慢必須在18日買進或持有，才能搭上首波月配息列車。

值得留意的是，若以00929在6月30日之評價日當天淨值15.43元計算，其年化配息率估在8.5%，這對於的「退休族」及「小資族」來說，每個月靠配息領薪水的夢想已不再遙不可及。算盤打得快的人甚至依此配息率算出，退休準備300萬元便有月領2萬的機會。

月領息好重要！ 退休族也能有現金流

對於退休族而言，觀念是掌握流量非存量。基本上，退休後每月不再有薪水收入，能運用的資金除了存款外，再者就是勞退、勞保等退休金，因此，能夠創造第二筆每月現金流量的投資標的，便相當具有吸引力。

假若，退休者想要在固定的退休金外，額外月領2萬元作為收入，並以年化配息率8.5%來推算，大概需要投入多少資本?

試算概念如下：

若想以每個月增加2萬元收入為前提，一年收入即為24萬元。假設以年化配息率8.5%計算，退休族需準備約282萬元來創造月月現金流；當然，若配息率為6%的情況下，需準備的金額則要提高至400萬元。

月領兩萬不是夢！年輕小資族無腦這樣做

另一方面，對於想提早規劃退休生活的年輕小資族來說，掌握時間存股固然重要，但怎麼挑選投資報酬率高，且能符合月薪調配有度的方式，成了同年齡間競逐人生下半場的重要關鍵。假若，以目前30歲來計算，每個月要存多少錢，才能在60歲退休時月領2萬元?

試算概念如下：

以每個月領2萬元為前提，根據先前計算需具備約282萬， 30歲的年輕小資族距離60歲還有30年的籌備期，若以年化報酬率8.5%的投資產品來複利計算，每個月需要投入1700元。

00929成分股大換血 精挑潛力股接棒

00929在6月依據追踨指數進行成分股大換血，40檔成分股中有一半剔除，包含今年漲幅逾50%的緯創、廣達、技嘉等，改由旺宏、新唐等估值偏低、波動度較低的潛力股接棒。(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)

市場分析，00929新增成分股殖利率介於5%-10%，可望貢獻大筆股息收入外，還有下半年AI 題材可望持續帶動科技產業利多。此外00929自從公布配息金額後，成交量明顯放大，7月4日股價更一度攀升至15.89元，創下掛牌以來新高水準，顯示市場認同度頗高。

復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成指出，00929百分之百聚焦在臺灣最具成長性的電子科技類股，選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，首次配息固然年化配息率吸引眼球，但00929布局台股科技產業的波動度較大，提醒投資者下手前仍得評估自身的風險屬性。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。