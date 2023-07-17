為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金，訓練地點若屬特定地區者，每人加發3000元。（勞動力發展署提供／李柏澔台北傳真）

為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金，訓練地點若屬特定地區者，每人加發3000元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部今年5月1日開始上路的「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前針對旅宿業房務員、清潔人員等缺工工作相關職類，開辦職前訓練課程，雲嘉南區現還有「房務清潔管理人員訓練班」等5班次可報名，如順利結訓，還可再獲5000元參訓獎勵金。

劉邦棟另指出，雲嘉南分署也有開辦職前訓練班，不僅擁有專業的訓練師資群，學費也有全額補助，若是符合特定身分資格，每月還可以領取職訓生活津貼或是學習獎勵金，有助緩解民眾職訓時的後顧之憂。

84年次的郭怡旻在時尚設計系畢業後，在一家印刷廠做了4年的美工，後來又短暫做過行銷企劃，在網路上看到分署室內設計班的招生資訊，在6個月的繪圖軟體、建築製圖、室內及商業空間設計、室內裝修法規、材料與工程估算等基礎認識下，找到未來的職涯方向。

郭怡旻說，訓後順利在承接住家裝修工程的公司擔任設計助理，現已穩定就業5個月，除受惠於職訓學費全免外，29歲以下參訓可再領每月8000元的學習獎勵金。

劉邦棟表示，室內設計班結訓後可從事室內設計或建築裝修繪圖人員、室內或建築裝修工程管理、家具廚具及照明規劃人員等職業，新人起薪約在3萬起跳，待經驗累積且技術純熟，薪水彈性空間大，4萬以上不是問題。

而勞動部「專案缺工職業訓練試辦計畫」現有飯店旅館房務服務訓練班、房務清潔管理人員訓練班等5班招生；雲嘉南分署除室內設計外，還有特殊銲接、工廠自動化(PLC＆儀控)、智慧電子與務聯網控制實務、廣告設計及電腦數值控制機械等19班、436個名額招生。