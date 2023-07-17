政大書城傳出停業，店員低調不願表示意見，逛書店的讀者多表示不知情。（程炳璋攝）

許多出版社接獲政大書城的停業公告嚇一大跳。（翻攝自我在出版業上班臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

全台僅剩台南與花蓮兩家店面的政大書城，17日傳出政大書城發出公告文「謹訂於112年8月31日停業」，消息一出，出版業者都嚇一跳，店家低調不願回應，網友惋惜錯愕，大嘆「時代的眼淚」。

政大書城30年前在政治大學校園內開店發跡，鼎盛時期同時擁有4間分店，陸續將重心移往南部與東部開設分店，10年前進駐台南市，2016年全面退出北台灣市場。

台南店位在中西區西門路，原是1棟荒廢的百貨公司舊大樓，書店在地下室成立，周邊逐漸聚集商家，重拾商場人氣。

業者受書店網路化影響，一直承受虧損，持續3年的新冠肺炎疫情打擊更大，讀者養成網路訂書習慣，只剩花蓮、台南兩家分店苦撐。

台南店約有10多名員工，平均每天有近千人顧客，員工正準備慶祝10周年的明信片贈送讀者，無預警傳出停業，店員稱事先並不知情。

出版業者17日接獲政大書城發出的停業公文，消息輾轉網路曝光，台南店上午接獲破百通包括讀者、出版社的詢問電話，店家證實公文由花蓮店發出，因公司尚未正式對外公告，不便表示意見，讀者紛紛表達惋惜。

網友聞訊一片驚愕，熱議聲中承認實體店面正在走入歷史，會逛書店買書的人愈來愈少，惋惜「實體書店遲早倒光」、「時代的眼淚」。

更多網友討論近年來不僅書店網路化，連書本都逐漸換成電子書，多數強調「喜歡翻書的手感」、「書還是要看實體」。