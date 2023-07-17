總統府今天舉行記者會，外交部次長俞大㵢宣布，我國在南美洲的友邦巴拉圭今年8月15日舉行新任總統就職典禮，蔡英文總統已指派副總統賴清德組成特使團出訪並出席該典禮，訪團出訪期間並將過境美國。

俞大㵢表示，巴拉圭現任總統阿布鐸及總統當選人貝尼亞日前已經分別邀請蔡英文總統出席該就職典禮，鑑於出席友邦的總統就職具有彰顯兩國邦誼的重要意義，蔡總統特別指派賴清德副總統擔任特使率團前往祝賀，以展現我對台巴邦誼的重視，我方也已經將這個規劃分別致函阿布鐸及貝尼亞。

他說，特使團訂於8月14日上午抵達巴拉圭進行訪問，15日參加總統就職典禮，這次賴清德以特使身分訪問巴拉圭，主要目的是代表蔡總統出席新任總統就職典禮及相關的活動，同時也將參加巴拉圭慶祝總統就職暨亞松森建城486周年的相關活動。

出訪期間，賴清德將會晤巴拉圭現任總統阿布鐸及總統當選人貝尼亞，就彼此共同關切的雙邊合作事項，還有國際議題交換意見。

俞大㵢指出，推動元首外交增進與邦誼是政府工作的重點之一，巴拉圭現在總統阿布鐸曾經在今年二月來台訪問，展現台巴兩國傳統邦誼，貝尼亞也在7月11日至15日來台訪問，期間曾經分別會晤蔡英文總統、賴清德副總統、外交部部長吳釗燮、經濟部長王美花，還有衛福部長等人，還有進行企業參訪跟舉行的產業座談，為未來兩國政府跟民間業者持續合作奠定基礎。

他說，此次賴清德副總統代表我國政府以人民出席堅定挺台的新任巴拉圭總統就職典禮意義重大，相關節目都在規劃以及協調當中，外交部將持續與相關的部會以及巴拉圭政府通力合作，妥善辦理此次專案出訪。

媒體詢問，賴此行是否過境美國，是否會採取比較低調的方式來進行？俞大㵢表示，我們前往南美洲或中南美出訪，以往都會安排在美國過境，這次也是按以往的慣例來辦理過境美國，並以舒適便利安全和尊嚴的原則來辦理。

外傳連僑宴都不公開，對此，他說，目前可以說明的就是在巴拉圭14日抵達，15日參加總統就職典禮，其他相關細節都在協調跟規劃中。以往副總統過境美國已經辦理過10次，此次是第11次過境美國，這是一個慣例，沒有理由造成不必要的騷擾，至於所謂的低調，「是別人在說的，不是我說的」。