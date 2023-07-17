716遊行結束後，民眾黨2024總統參選人柯文哲缺乏女性粉絲的話題意外被討論，除活動現場男女比例懸殊外，民進黨前青年部主任吳濬彥也引用QuickseeK數據說，「柯文哲是一個讓直男選民瘋狂、女性選民沒有什麼熱情的候選人」

吳濬彥今（17）日在臉書表示，716遊行活動，從國民黨總統參選人侯友宜及立委王婉諭被民眾轟下台時，就知道參加該活動的群眾，大多是較接近柯文哲的粉絲所集結組成，而若檢視QuickseeK最近一次所做的民調，就可發現柯文哲的男性支持率明顯比女性高。

吳濬彥指出，在侯賴柯三人互比時，柯的男性支持率為37％、女性支持率為24.9％，侯是17.2％、21.4％，賴則是34.4％、35％，侯與賴的部分，女性支持率皆大於男性支持率，反觀柯的男性支持率明顯比女性高出一大截。

而若換成賴柯郭互比時，賴的男女支持率分別為31.3％、34％，郭是23.7％、25.2％，柯則是32.3％與23％，同樣只有柯的男性支持率遠超女性；更有趣的是，原本郭的女性支持率大於男性支持率，但若郭柯配時卻會變成40.6％、30.8％，男性支持率遠遠超車女性支持率。

吳濬彥分析，這代表柯文哲就是一個「讓直男選民瘋狂、女性選民沒有什麼熱情的候選人」，而並非如民眾黨立委賴香伶所謂的「女性在家顧小孩長輩」，才導致參加活動的男女比例懸殊。