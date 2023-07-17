西拉雅國家風景區管理處與台灣入境旅遊協日前共同舉辦國際接待需求研討會，累積近百位業者參加，了解各國旅客背景與需求，以及一些接待「眉角」，如香港旅客品嘗桌菜時較忌諱7菜1湯，因7菜1湯在廣東的習俗是告別式後用餐形式，有與會的餐飲業者直呼，開了半輩子的餐廳，還不知道香港人有這樣的用餐忌諱。

西拉雅管理處表示，此次研討會邀請台灣主要入境市場，包含日本、韓國、泰國、馬新、港澳等第一線接待國際旅客的旅行社，提供大西拉雅觀光圈業者疫後各國旅遊趨勢與旅客需求，講師以最接地氣的國際觀光接待需求與實際做法，協助業者提升友善接待服務。

西拉雅管理處長徐振能表示，為使大西拉雅觀光圈更為國際旅客所知，西拉雅風管處將規畫各式主題遊程、特色伴手禮、獨家體驗等多元遊程準備迎客，也預計安排目標市場的地接社與組團社至西拉雅體驗，打造國際旅遊商機。