連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋今（17）日凌晨傳出2起爆炸聲響，俄羅斯官方未證實是否遇襲，僅表示橋上的第145根橋柱發生「緊急狀況」，緊急狀況釀成一對開車行經的夫妻死亡，車內未成年女兒受傷。網路瘋傳的現場畫面顯示，大橋其中一段下緣嚴重毀損，轎車車頭粉碎。這起事件也導致橋上交通中斷，車流回堵數公里。
綜合半島電視台（Al Jazeera）、烏克蘭媒體RBC-Ukraine、俄羅斯官媒塔斯社（TASS）等報導，傳出克里米亞大橋（Crimean Bridge，又譯克赤大橋）當地時間17日凌晨出現2起爆炸聲，與瓦格納傭兵集團有關的俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稱，第一起爆炸發生在3時4分，第二起發生在3時20分。
莫斯科並未證實大橋被攻擊，不過克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram發文指出，大橋第145根橋柱區域發生「緊急狀況」，導致橋上交通中斷，目前相關單位正在採取措施、恢復交通，他並未說明緊急情況究竟為何。
貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）後續證實，緊急情況導致一對開車行經大橋的夫妻死亡，車上未成年女兒受傷，「最艱難的是，她父母死了，爸爸與媽媽」，他說網路上的畫面顯示，這輛掛著貝爾哥羅德州車牌的轎車受損。後續俄新社（Ria Novosti）報導，女孩正在加護病房接受治療。
網路上也瘋傳克里米亞大橋受損的畫面，畫面顯示，其中一段下緣嚴重毀損，一旁一輛黑色轎車的引擎部分及前座幾乎粉碎。
緊急事件導致大橋往來交通中斷，大橋連接俄國克拉斯諾達（Krasnodar）地區的車流回堵數公里，預估約有上千輛轎車卡在車陣中。大橋的鐵路運輸也一度中斷，不過已於當地時間上午9時恢復通行。
針對克里米亞大橋的緊急事件，俄新社報導，克里米亞議會議長周一砲轟，大橋受到烏克蘭的「恐怖份子政權」攻擊，不過烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，大橋事件可能是俄羅斯的「挑釁行為」。
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