連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋今（17）日凌晨傳出2起爆炸聲響，俄羅斯官方未證實是否遇襲，僅表示橋上的第145根橋柱發生「緊急狀況」，緊急狀況釀成一對開車行經的夫妻死亡，車內未成年女兒受傷。網路瘋傳的現場畫面顯示，大橋其中一段下緣嚴重毀損，轎車車頭粉碎。這起事件也導致橋上交通中斷，車流回堵數公里。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、烏克蘭媒體RBC-Ukraine、俄羅斯官媒塔斯社（TASS）等報導，傳出克里米亞大橋（Crimean Bridge，又譯克赤大橋）當地時間17日凌晨出現2起爆炸聲，與瓦格納傭兵集團有關的俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稱，第一起爆炸發生在3時4分，第二起發生在3時20分。

Crimea Bridge emergency LATEST:



- road damaged

- two people killed

- a teenage girl injured

- traffic suspended

- motorists asked to used alternative routes via new regions



For UPDATES go to https://t.co/S4B60eqmR0 pic.twitter.com/EyYiQYiKwc — RT (@RT_com) July 17, 2023

莫斯科並未證實大橋被攻擊，不過克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram發文指出，大橋第145根橋柱區域發生「緊急狀況」，導致橋上交通中斷，目前相關單位正在採取措施、恢復交通，他並未說明緊急情況究竟為何。

Overnight, Ukraine attacked the Kerch bridge connecting the Russian mainland and Crimea. One bridgespan is badly damaged, making that side of the bridge unusable. It does need a second round looking at the damage done. pic.twitter.com/dSrnnYMdcl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2023

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）後續證實，緊急情況導致一對開車行經大橋的夫妻死亡，車上未成年女兒受傷，「最艱難的是，她父母死了，爸爸與媽媽」，他說網路上的畫面顯示，這輛掛著貝爾哥羅德州車牌的轎車受損。後續俄新社（Ria Novosti）報導，女孩正在加護病房接受治療。

Russian media report an incident on Kerch bridge.



They report that traffic through the bridge has been stopped.

Ferry service between Crimea and Russian Kuban was also stopped. pic.twitter.com/wHT2Gd4eOI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2023

網路上也瘋傳克里米亞大橋受損的畫面，畫面顯示，其中一段下緣嚴重毀損，一旁一輛黑色轎車的引擎部分及前座幾乎粉碎。

⚡️The #Crimea Bridge, a key supply line for Russian troops in Ukraine, was damaged in an "emergency" situation



"Traffic has been stopped on the #CrimeanBridge. Given the emergency situation, I ask residents and guests of the peninsula to refrain from traveling through the… pic.twitter.com/CYRjVo0tMB — KyivPost (@KyivPost) July 17, 2023

🔴 Chronology of what happened on the Crimean bridge



▪️In the morning, at 4.21, the head of Crimea said that traffic on the facility was stopped due to an incident in the area of ​​the 145th support from the Kuban.



▪️The head of Crimea urged people to choose a land route… pic.twitter.com/fMwarGKglW — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 17, 2023

緊急事件導致大橋往來交通中斷，大橋連接俄國克拉斯諾達（Krasnodar）地區的車流回堵數公里，預估約有上千輛轎車卡在車陣中。大橋的鐵路運輸也一度中斷，不過已於當地時間上午9時恢復通行。

Great view of the damage to the Kerch Bridge from the train: pic.twitter.com/BTBVsYqJ2y — Igor Sushko (@igorsushko) July 17, 2023

💥 There is a giant traffic jam in front of the attacked Crimean bridge. Movement is blocked. The ferry across the Kerch Strait also does not work



The “authorities” offer “tourists” to travel around the occupied territories.



“Crimea is provided with fuels and lubricants, food… pic.twitter.com/ZcTMGwBYgw — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 17, 2023

針對克里米亞大橋的緊急事件，俄新社報導，克里米亞議會議長周一砲轟，大橋受到烏克蘭的「恐怖份子政權」攻擊，不過烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，大橋事件可能是俄羅斯的「挑釁行為」。