MUC廠指出，下半年從各產品表現觀察，AI伺服器能見度較佳，其次是電競、遊戲機、工控，筆電（PC）、電源居第三，手機周邊及小家電等後市較為保守。
觀察MCU業者6月營收，偉詮電、新唐、盛群、松翰、紘康、九齊營收較上月成長，迅杰、凌通、笙泉等業者則仍呈月減。
業者指出，先前因中國大陸618購物節促銷活動影響，部分業者在白色家電及電競週邊產品線拉貨動能強勁，業績略幅成長，但整體而言，消費性電子復甦情形仍弱於預期，MCU市況不如往年。
微控制器（MCU）靠急單挹助業績，展望下半年相對保守，但從近期股價來看，反有築底向上趨勢，包括盛群（6202）、松翰（5471）、金麗科（3228）等，17日股價漲幅逾1％。
MUC廠指出，下半年從各產品表現觀察，AI伺服器能見度較佳，其次是電競、遊戲機、工控，筆電（PC）、電源居第三，手機周邊及小家電等後市較為保守。
觀察MCU業者6月營收，偉詮電、新唐、盛群、松翰、紘康、九齊營收較上月成長，迅杰、凌通、笙泉等業者則仍呈月減。
業者指出，先前因中國大陸618購物節促銷活動影響，部分業者在白色家電及電競週邊產品線拉貨動能強勁，業績略幅成長，但整體而言，消費性電子復甦情形仍弱於預期，MCU市況不如往年。
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