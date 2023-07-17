珍煮丹與《楓之谷Ｍ》合作推3款多多綠飲品，購買就送虛寶卡。（珍煮丹提供／朱世凱台北提供）

暑假除了出遊玩，不少學生也愛宅家吹冷氣打game。據外部統計，近6成青少年暑假最愛的休閒活動就是追劇與玩遊戲，餐飲業者嗅到這波商機，決定與手遊合作，讓學生在虛擬世界玩得盡興，現實世界也能享用美味拿虛寶。

據TCA公佈2021年台灣玩家行為調查，台灣遊戲人口已破1500萬人。日本連鎖豬排專門店吉豚屋看好遊戲市場發展，瞄準放暑假的學生推「腰內系列聯名餐點」，包括腰內豬排丼、腰內豬排定食等，並與手遊《蔚藍檔案》合作，8月31日前買聯名餐點可獲限量虛寶卡與角色插卡；買任一餐點並出示遊戲畫面，則送特調飲料。

手搖飲品牌珍煮丹則攜手《楓之谷Ｍ》開賣3款限定多多綠飲品，以葡萄柚、紅心芭樂、柳橙混搭酸甜養樂多，尾韻則飄散茉莉茶香，清新解暑，9月12日前凡至門市買多多綠系列或是鮮沏果茶系列飲品，即送一張虛寶卡，有機會抽到獨家聯名道具與騎寵；另單筆消費滿500元可得《楓之谷Ｍ》隨行杯。