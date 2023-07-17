台東阿美族馬蘭部落豐年祭首度規畫微市集活動，酒水部特別推出阿美特調酒飲「海米分」。（蕭嘉蕙攝）

提到炎夏消暑聖飲，除了榜上有名的啤酒外，台東阿美族特調「海米分」也不容錯過，將海鹽檸檬飲、米酒和分解茶，以1：1：1比例混合調製，茶酒香中帶有酸鹹甜滋味，清爽順口，成為部落調酒中的當紅炸子雞。

台東阿美族馬蘭部落豐年祭今年由拉原住民年齡階層籌辦，強調傳統與創新結合，首度規畫微市集活動，酒水部特別推出阿美特調酒飲「海米分」，也是近年竄起的部落調酒新款，調製配方和黃金比例曝光。

酒水部人員表示，「海米分」就是海鹽檸檬飲加上米酒和分解茶，以1：1：1比例混合調製，改良自部落傳統調酒「米分」，降低了米酒的嗆辣味，增添一股茶香和酸甜鹹滋味，喝起來更順口，深受部落青年喜愛。

除了阿美族特有的「海米分」外，「米咖農」也堪稱原住民調酒經典之作，同樣以米酒為基酒，再加入伯朗咖啡和國農牛乳，依照個人口味調配比例，口感濃醇香，「一定是大拇指!」

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