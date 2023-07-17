金門地區今(2023)年4月中驚爆某國中陳姓狼師邀約該校熱舞社女學生，因不當要求穿衣字眼令女學生「不舒服」遭提告性騷擾案調查結果出爐，其性騷擾屬實且情節重大，依法應予終止聘約，並終身不得聘任為兼任、代理及代課教師。

據了解，發生於金門的這起國中校園性騷擾案，是1名陳姓代課老師疑似長期「邀約」該校熱舞社多名女學生，換穿火辣「蘿莉控」制服在校內的視聽教室或外出拍攝性感照，時間長達5、6年之久，外傳受害的學生包含已畢業的「學姐」人數累計已近30人。因調查過程中有跨校疑似個案，為配合其上課時間安排訪談，無法依原預定調查進度於2個月內完成調查，遂申請調查展延1個月，日前於期限內已完成調查且經學校性平會議處後函報金門縣政府教育處。

根據縣府教育處今(17)日公布的調查報告指出，該案經學校調查小組分別針對檢舉人、申請調查人、疑似被行為人、關係人與被申請調查人進行多次查訪與事證交叉比對後，認定該案行為人其作法與客觀社會通念及經驗法則相悖，且罔顧師生之間的關係界限、權力界限與身體界限，造成學生、家長、校園普遍不安，其性騷擾屬實且情節重大，依法應予終止聘約，並終身不得聘任為兼任、代理及代課教師。

教育處長孫麗琪表示，學校已經該案之調查報告與性平會會議紀錄函報教育處，教育處後續將依法召開縣層級之性別平等教育委員會以嚴加審核校方全案調查程序及懲處措施，並要求學校務必踐行性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則之法定程序，將處理結果以書面載明事實及理由通知申請人、檢舉人及行為人，倘申請人或行為人對處理結果不服向學校提出申復者，學校亦應依防治準則第31條以書面通知申復人申復結果；另關於該師之終止聘約，教育處會依法辦理並請學校至教育部不適任教育人員資料庫進行通報。

孫麗琪也強調，校園性平事件處理機制應更積極細膩，對任何時間發生的性平事件，均要求學校依規審辦，後續在預防方面，教育處會持續強化教師專業倫理、宣導學生自我保護觀念與性平教育宣導，希望透過落實性平事件的預防、處理與輔導作為，以確保學生的安全，厚植並建立性別平等之教育資源與環境。