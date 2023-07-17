（15：40更新）午後雷陣雨範圍擴大至全台，宜蘭升級豪雨，新增彰化縣大雨。氣象局發布17縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、彰化、雲林、宜蘭地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

颱風方面，今年第3號颱風「泰利」已增強為中度颱風，目前位在鵝鑾鼻西南西方820公里海面上，以西北西方向朝雷州半島前進，逐漸遠離台灣，不過西南部、恆春半島、澎湖、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、及金門沿海有長浪發生的機率，泰利颱風預計周三將減弱消散。

氣象局發布宜蘭17縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（17日）低壓帶影響，天氣不穩定，東半部、及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區有局部大雨發生的機率，山區活動請留意天氣變化；高溫方面，各地仍高溫悶熱，高溫約32到35度，台中以南、台東及台北市有局部36度高溫發生的機率。