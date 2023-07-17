嘉義縣168縣道朴子市大槺榔路段今清晨近6點發生死亡車禍，6旬機車騎士送醫不治。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣168縣道朴子市大槺榔路段今清晨近6點發生死亡車禍，6旬機車騎士送醫不治。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣168縣道朴子市大槺榔路段今清晨近6點發生汽機車撞擊事故，6旬劉姓男子送醫急救不治，警方調查發現，死者當時行駛在外車道，在應兩段式左轉路段，卻打算直接左轉，結果遭行駛在內側車道的自小客撞上，導致劉男被撞飛在地翻滾好幾圈，送醫途中就失去生命跡象，最後急救無效。

嘉義縣消防局表示，今清晨5點50分獲報，朴子市168縣道大槺榔超商附近發生車禍，立即派遣朴子分隊前往，抵達後回報現場為轎車與機車發生車禍，一名年約66歲男子意識昏迷，於送醫途中突無生命徵象，後續送嘉義長庚醫院救治。

經朴子分局警方初步調查，死者騎機車行經閃黃燈路口，沒有依標示到待轉區待轉，直接從外側車道要左轉進嘉47-1線，遭同向行駛內側車道的自小客撞上，機車噴飛5公尺碎片四射，劉男翻滾數圈後陷入昏迷，送醫急救不治，至於汽車駕駛手部輕微擦傷未送醫，雙方酒測值均為0。