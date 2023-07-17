新加坡的緋胸鸚鵡（red-breasted parakeets）在過去20年，數量穩定增長。當地的攝影愛好者近期在網路上傳了一組，超過70隻綠色的緋胸鸚鵡棲息於蔡厝港地區一棵枯樹上的照片。專家指出，緋胸鸚鵡顏色雖艷麗，但此鳥數量的激增，不僅威脅當地物種的生長，還給附近的居民帶來困擾。

據新加坡媒體「亞洲新聞台」（CNA）報導，緋胸鸚鵡的數量過去十年翻了一倍。身披綠衣、通紅的胸口和短喙，緋胸鸚鵡常在新加坡各地出沒。雖外觀美麗，但因數量過多，緋胸鸚鵡對當地生物多樣性構成威脅。

據一名退休人士10日上傳的一組照片顯示，超過70隻綠色鳥兒棲息於蔡厝港地區的枯樹上。新加坡自然學會（Nature Society Singapore）表示，雖然緋胸鸚鵡十年前在當地不常見，近年來其數量已超越本地的長尾鸚鵡。

自然學會的楊鼎立（Yong Ding Li）表示，據志願者統計，目前在蔡厝港、金文泰和義順的緋胸鸚鵡數量分別為約700隻、91隻和14隻。自然學會鳥群小組主席陳金泉（Tan Gim Cheong）指出，當地的氣候，是導致緋胸鸚鵡大量繁殖的原因之一。

不過，此鳥大量的繁殖對當地物種的生長構成威脅，去年1月，當地市鎮理事會和公園局就對部分緋胸鸚鵡進行撲殺。國家公園局受詢時指出，在2020年到2022年間， 共接獲79個與這類鸚鵡相關的反饋，其中半數是公眾看到這類鸚鵡或指它們需要救助。

國家公園局野生動物管理高級署長李炎賢表示，「作為非本地物種，大量的緋胸鸚鵡可能會與當地的鳥類爭搶食物和築巢地，從而對本地的生物多樣性造成負面影響。它們也可能因傳播外來疾病和帶來寄生蟲間接影響本地生物的多樣性。」當局呼籲民眾，不要隨意放生動物和寵物。