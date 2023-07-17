Crazy Horse「Adrian流蘇樂福鞋」號稱可滿足所有穿搭需求。（Dr. Martens提供／朱世凱台北傳真）

Crazy Horse「1461三孔馬汀鞋」四季均能展現時髦潮流感。（Dr. Martens提供／朱世凱台北傳真）

品牌特色鮮明，無論潮流更迭總能以自家特色商品玩創意的品牌Dr.Martens，今年夏天推出「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，選自高級頭層牛皮的光滑質感、自然成色，彰顯品牌長久以來對皮革工藝的追求。此回不僅以具標誌性的1460 8孔靴、1461 3孔鞋持續引領時尚潮流，更推出三大鞋款：8065瑪麗珍鞋、Adrian流蘇樂福鞋、Jadon Archive，訴求兼顧品味味，也有百搭能力。

「Crazy Horse」系列採用頭層牛皮，質地柔韌而不失態度，並隨著時間的推移與使用愈發飽滿透亮，每道摺痕與磨損更描繪歲月軌跡。搭配Originals 系列1460八孔馬汀靴、1461三孔馬汀鞋，為雋永鞋款套上復古濾鏡，打造不受季節、風格侷限的彈性穿搭單品。擅長突破框架的Dr. Martens為「8065瑪莉珍鞋」換穿皮革新裝，鏤空圖樣結合質感金屬扣環，盡顯細節之美，搭配馬汀黃色縫線、氣墊大底，讓瑪莉珍鞋也能個性加乘。

誕生於20世紀的「Adrian流蘇樂福鞋」，曾在好萊塢影星、貴族間掀起熱潮，如今更是時尚人士心頭好。作為Dr. Martens代表鞋款，Adrian以瘋馬牛皮革，搭配流蘇穗飾點綴，展現雅痞氣息，並在活潑與正式間取得巧妙平衡，不僅襯托男性的沉穩和時尚品味，精緻設計也讓女性穿出優雅與自由風尚。

「Jadon Archive」延續經典1460外型，搭載瘋馬牛皮革、兩倍厚的Quad中底，創造生動大膽的設計輪廓，並加入馬汀標誌性AirWair後跟標、與車縫線相呼應的黃色鞋帶，點亮整體造型，從外觀到細節皆呈現馬汀擁抱非主流文化的精神。