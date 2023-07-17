國民黨總統參選人侯友宜昨到凱道出席716公平正義救台灣遊行，上台致詞卻被噓下台。高市議員李眉蓁（17）日表示，她在舞台也陪著被噓，甚至有人指責她不該挺侯，但她自曝3年前參選高雄市長補選深陷論文案萬箭穿心，所幸有「鐵漢」侯友宜送暖，因此挺侯之於我，是基本的人情義理。

國民黨左楠區立委參選人李眉蓁提到，昨天和KK政線成員、鳳山立委參選人鍾易仲一起北上力挺侯友宜，結果在舞台上陪著他被噓，臉書發文也有反侯留言，甚至指責她不該挺侯。

她直言，挺同黨總統候選人天經地義，光是3年前市長補選她因論文陷入人生最困頓時，侯不憂讒畏譏兩度南下輔選，這樣暖心而有情義的好人，就值得湧泉以報。

「3年前侯市長聲望正高、形象正好，當時的我卻萬箭穿心、痛不欲生，毫無當選機會。」李眉蓁直言，當時侯理當避之唯恐不及時，卻兩度下來輔選，為自己加油。他一樣不善言辭，講些不要氣餒、繼續團結、不斷深耕、總有一天努力會被看見之類的鐵漢式語言，「他溢於言表的關懷恰如黑暗裡送來的一道光，讓我感受到真正的溫暖」。

李眉蓁有感而發說，如今自己再次被人們看見，侯市長卻陷入泥淖。她非常理解想替國民黨打一場勝仗、卻陷入四面楚歌的壓力，很替他焦慮和憂心。不像自己當時做錯事導致選情無法挽回，侯市長明明是好人、沒做錯事、選情依然大有可為，於公於私，她當然應該站出來。

她也再度喊話，或者因為過去的黨內恩怨，或因為各自心有所屬，國民黨到現在遲遲無法團結。這可以接受，因為化解恩怨、團結整合需要時間，但槍口向內、對著侯友宜開槍，真的大可不必。

李眉蓁也強調，危難相扶持、微賤不相親，既然是同黨，就該有難同擔。挺侯之於我，不但是同黨同志應有的情義，更是基本的人情義理。