呵喜很喜歡陳昊森（右），不理會主人吳姍儒（左）。（TVBS提供）

陳昊森的愛犬「短短」。（TVBS提供）

陳昊森分享喜歡的女生類型。（TVBS提供）

吳姍儒（Sandy）主持的TVBS寵物實境節目《萌寵明星粗乃玩》第三季首集邀請陳昊森帶著柯基犬「短短」與「呵喜」進行短腿萌寵相見歡。呵喜一遇到活潑的新朋友也難掩興奮之情，失控到讓吳姍儒崩潰怒喊：「好啊！我現在養的所有生命都不聽我的話，我的狗、我的兒子、我老公也快不聽我的話，氣死我了！」

首集開錄，吳姍儒驚見陳昊森已滿身大汗，原來是活潑的短短精力旺盛，甚至一度誤上路人的車，讓陳昊森緊急連忙向路人道歉，熱情的短短不斷引起眾人大笑。陳昊森分享，當初在領養時，看中的其實是另一隻狗：「當時的短短躺在旁邊不太理人，不料在準備離開時，短短竟對著我叫，我心想：就是牠了」。

陳昊森在寵物友善民宿實境節目《光開門就很忙了》擔任房務總管，他客氣的發表感想：「與短短一起工作很開心」，話一說完立刻被吳姍儒開玩笑虧：「少在那邊講冠冕堂皇的話，明明就是『很累』好嗎！」同樣是帶著愛犬錄製實境節目，吳姍儒表示自己完全可以感同身受。

話匣子大開的陳昊森，毫不避諱回應吳姍儒問及喜歡的女生類型，並且接二連三地分享許多笑話，甚至還向吳姍儒勾手約定：「下次見面一定讓妳知道全世界最好笑的笑話」。