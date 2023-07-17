屏東三地門分駐所新居17日正式落成啟用，原民圖騰的外觀設計相當亮眼，成為近期三地門、霧台鄉一帶最新打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東三地門分駐所新居17日正式落成啟用，原民圖騰的外觀設計相當亮眼，成為近期三地門、霧台鄉一帶最新打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東三地門分駐所舊有廳舍使用逾40年，建築結構老舊不堪，前年底斥資2500萬原地重建後，17日正式落成啟用，原民圖騰的外觀設計相當亮眼，也令原本嚴肅的警用廳舍變得格外親民，成為近期三地門、霧台鄉一帶最新打卡熱點。

里港警分局指出，三地門分駐所新建辦公廳舍在外觀設計上，融合原鄉的文化特色，外牆以淺色系為主，利用傳統石材及加入原住民圖騰及雕刻，如頭目、勇士、公主等圖樣元素，充滿原民風味的設計令不少遊客前來拍照打卡留念。

除了外觀吸睛外，內部空間設計也非常講究，警方表示，包括安全執勤設施、生活機能需求等，都兼顧親民、便利、以及人性化動線設計，提供鄉親一個舒適的洽公環境，也期勉警察同仁以「治安平穩、交通順暢、服務熱忱」的工作重點，提供民眾貼心的服務。

三地門分駐所17日舉行落成啟用典禮，由屏東縣長周春米親自主持，她說，三地門分駐所轄區地跨三地門鄉4個村，有大社、德文、達來、三地村，加上遊客眾多，勤務相當繁雜，舊有辦公廳舍使用逾40年，空間狹窄又停車空間不足，如今新廳舍落成，希望提供員警優質辨公環境及民眾洽公處所。

她強調，三地門分駐所新建辦公廳舍對於警察同仁具有正面鼓勵士氣作用，除提升辦公環境的品質、為鄉民服務的熱忱外，更對三地門鄉的原鄉建築提供一個現代化的標竿。