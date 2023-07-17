韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie一舉一動都是話題，自從她跨界參演18禁美劇《偶像漩渦》（The Idol）後，更是評價不一，而Jennie日前則現身英國知名歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的廣播節目，透露自己身為KPOP偶像，遭到許多限制，發言再次引來風波，不過粉絲心疼Jennie發言被斷章取義，還原跳出來還原Jennie的對話。

Jennie日前到英國知名歌手杜娃黎波（Dua Lipa）廣播節目作客，表示自己身為KPOP歌手，各方面都有很多限制，直言「我不被允許展示自己，也害怕表達自己」，Jennie接著以BLACKPINK夯歌《Tally》為例，表示歌詞中有髒話，讓她不敢直接大聲唱出來，擔心尺度不被KPOP接受，而被歸類是錯誤示範。

但隨著時間推移，Jennie越來越能夠表達自己，並希望外界能夠把她視為突破，「而不是我正在做不被允許的事情」，不願遭某種標準或眼光批判。Dua Lipa在訪談最後也不忘給Jennie鼓勵，大讚她仍願意分享自己真正的想法，「你做得很好，你沒有讓誰失望」。

但其實，Jennie發言一出就遭有心人是斷章取義，酸她身為KPOP偶像，卻認為被這個身分限制，粉絲心疼偶像被斷章取義，都跳出來還原Jennie完整對話，強調她希望KPOP歌手都不該被某種標準和眼光所評判，本意是希望大家要堅持自我，但卻遭惡意解讀。