新北市三重區63歲的季姓婦人去年因受不了丈夫長期家暴，持刀殺夫，事後被依殺人罪起訴，新北地院合議庭今年5月已隨機抽選150名候選國民法官，並在今日舉行全國首次選任程序，有57名候選國民法官到場，院方、檢方和辯方選出6名國民法官、4名備選國民法官，該案預計在本周五宣判，也將是首例國民法官宣判案件。

6旬季姓婦人去年11月間，聲稱長期遭范姓丈夫家暴，因再度被酒醉的丈夫辱罵，一時失控遂持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男倒臥血泊身亡，季婦犯後自行報警自首，新北地院今年5月召開準備庭時，季女也認罪，檢方也將季女送精神鑑定，因此檢辯主要爭辯重點在季女行為是否符合刑法59條減刑要件。

新北地院合議庭今年5月隨機抽選150名候選國民法官，今日有57名候選國民法官到庭，其中抽出20多人，最後經檢、辯、院三方詢問後，選出10人，新北地院指出，10名國民法官有4名女性、6名男性，年齡跨足21至70歲，又以31至40歲3人最多，學歷跨足高中、專科、學士和碩士。

新北地院表示，全案預計18日上午9時許起，由上開經選任的國民法官或備位國民法官，與3位職業法官共組合議庭審理。

今日候選國民法官未中籤的27歲劉先生表示，自己目前待業中，早上7點多就從家中出門，第一次來法院相當開心，先前收到國民法官中籤函時相當興奮，雖然今日未中籤蠻可惜的，但至少來過法院，也理解了國民法官的抽選程序。