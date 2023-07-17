2021年國家影視聽中心自主修復的史詩長片《西施》，紀錄台灣電影製作的輝煌紀錄，也期待透過「我最愛的台灣電影：劇情長片」票選活動，讓這樣深具時代意義的作品可以再次被關注。（國家影視聽中心提供）

斬獲金馬獎、台北電影獎的獎項肯定，《哈勇家》作為「我最愛的台灣電影：劇情長片」票選活動的片單之一，刻劃台灣原住民的生活與精神價值，同時也呈現本土選舉文化的真實樣貌。（華映娛樂提供）

近年台灣影視作品躍上國際的好消息頻傳，經典電影的修復重映熱潮也成為話題。而電影從1898年引進台灣至今，已邁向125週年，百年來影像故事紀錄下這片土地的文化、美學發展軌跡，更留存所有人的共同記憶。為此，國家影視聽中心將在今年七月與LINE TODAY聯合舉辦「我最愛的台灣電影：劇情長片」票選活動！希望藉由職人評選團和全民票選出的「我最愛的臺台灣電影劇情長片」片單，為影像留下當代註解、喚起對台灣電影的關愛。

影視聽中心研究團隊參考影視領域專家意見，彙整1950年到2023年之間台灣出品非動畫、非紀錄片的500多部劇情長片作品，並由第一階段的職人評選團，包含資深影人蔡振南、曾獲金馬獎最佳美術設計、台北電影獎最佳美術設計的黃美清等人，從中初選出150部，再邀請全民參與第二階段票選活動。

150部中有轟動一時的台語喜劇電影《王哥柳哥遊台灣》、史詩鉅作《西施》，也收錄近幾年的《KANO》、《色．戒》，以及去年在串流平台衝上全球排行榜的《咒》、斬獲金馬獎、台北電影獎的獎項肯定的《哈勇家》、以及剛在台北電影節奪得多項大獎的《本日公休》等，從中也可以看出台灣電影史的發展，以及影視作品故事選材的趨勢。

全民票選活動將在今年七月到八月期間舉辦，邀請民眾線上參與，推舉出台灣人自己最喜愛的前十名台灣電影作品。活動希望回到電影本身之於觀眾的意義：與親友共同欣賞的快樂記憶、改變人生思維的契機等。同時，國家影視聽中心也將慎重以待投票結果，將最終片單作為典藏、修復、研究、策展及推廣等核心任務的參考指標。

國家電影及視聽文化中心執行長李智仁表示，電影是重要的文化內容體現與載體，當中所蘊含的文化記憶串聯著不同世代，國家影視聽中心舉辦「我最愛的台灣電影：劇情長片」誠摯邀請大眾共同參與，重新檢視那些可能被遺忘或忽略的電影，讓它們得到更多的關注，重新為台灣電影定義，並再次詮釋這片土地與人們之間的故事。