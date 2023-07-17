亞太技術學院停辦至今已有3年多。（李京昇攝）

出租廣告斑駁。（李京昇攝）

亞太技術學院2019年停辦至今3年多，校園如荒城，附近店家感受最深，感嘆生意狂掉9成，10家有9家乾脆不做生意，處處也可見斑駁的房屋出租廣告，往年人聲鼎沸已不復再。

亞太技術學院前身為親民工商專科學校、親民技術學院，校地面積有12.9公頃，全盛時期學生人數達1萬2千人，2016年僅剩2000多位學生，當年其校務評鑑結果不佳，開始出現停辦風波，

校方也因歷經財務危機，由財團入主董事會，但引發教職員抗爭，直指「惡意把學校辦倒」等爭議。亞太技術學院2017年縮班砍系，屢次在停招、停辦邊緣後，即便力拚轉型，仍無法挽救，2019年在最後1名學生轉學後正式停辦。

亞太技術學院停辦至今將近4年，多年來傳出「校產遭竊」、「用假人充當警衛」等問題，如今已是人去樓空，校園雜草叢生猶如「荒城」，根據教育部了解，校方目前處於學校法人解散清算中，校產則由董事會決定。

校方全盛期有超過1萬名學生就讀，2019年停辦後，校園變得空盪安靜，猶如1座「空城」，學校停辦多年來，附近店家感受最深，當年校方門口前學府路，處處人聲鼎沸，餐廳、飲料店家選不完，到處也都是學生套雅房招租廣告。

林姓餐飲業者表示，學生還在時，不只學府路都是店家，鄰近的親民路上可說是百家爭鳴，如今10家來說就倒了9家，他自己沒走是因為住在當地，但生意大不如前，大約只有往年的1到2成。

王姓附近住戶提到，學府路上以前放眼望去，至少有1、20間房子出租給學生，現在只剩2戶還有在租，但承租的也都只是上班族或竹科工作的人，少子化衝擊不免讓人唏噓。