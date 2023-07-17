2名遊客走完合歡溪步道後開車下山，疑精神不濟，在合歡山隧道口擦撞山壁失控側翻。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山隧道口山壁上的擦撞痕。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

2名遊客走完台灣絕美步道之稱的合歡山溪步道疑精神不濟，回程自撞翻覆。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

2名遊客16日凌晨開車前往台灣絕美步道、南投縣合歡溪步道健行，回程開車行經合歡山隧道口疑精神不濟，擦撞山壁後失控側翻，所幸車上2人有繫安全帶並無大礙，僅是虛驚一場！仁愛警分局提醒，7月1日、暑假開始以來，清境合歡山區疑疲勞駕駛車禍共3起，提醒用路人山路崎嶇遙遠，養足精神再上路。

合歡溪步道位於仁愛鄉華崗部落，海拔約2500公尺，入夏白天平均氣溫約20度、氣候涼爽，沿途風景秀麗，合歡溪上游還是國寶魚櫻花鉤吻鮭的復育地，還是電影《賽德克．巴萊》的取景點，吸引遊客前往登山健行；16日有2名遊客慕名而至，結束合歡溪步道行程於台8線110公里處、合歡山隧道口側翻。

警方說，遊客聲稱凌晨就開車走合歡溪步道，來回約3小時，路程起伏不大，鐵杉巨木林立、水質清澈見底，還可以看到櫻花鉤吻鮭，疑因後精神不濟開車下山，回程在合歡山隧道口不慎自撞山壁造成車輛翻覆．所幸車上兩人均繫安全帶未受傷，只是虛驚一場。

警方提醒，暑假起民眾時常前往高山渡假、爬山兼避暑，但高山早晚溫差大，加上山路崎嶇且遙遠，7月1日迄今，清境合歡山地區疑疲勞駕駛造成的自撞車禍共3起，呼籲用路人留意身體狀況，養足精神和體力，切勿疲勞駕駛，才能避免意外發生。