2012年，H&M在墨西哥開設其第一家拉丁美洲門市，目前在該地區的事業版圖已經擴及秘魯、烏拉圭、智利、哥倫比亞、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬和哥斯大黎加。

H&M在聲明中表示，巴西擁有逾2.1億人口且熱衷於追求時尚，該市場具有巨大的拓展潛力。

巴西是中南美洲最大經濟體，在整個美洲排名第三大。

該瑞典時裝業巨頭表示，H&M將與Dorben Group合作，以促進在巴西的擴張。

Dorben Group是中南美洲的精品零售與分銷業龍頭。