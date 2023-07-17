2012年，H&M在墨西哥開設其第一家拉丁美洲門市，目前在該地區的事業版圖已經擴及秘魯、烏拉圭、智利、哥倫比亞、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬和哥斯大黎加。
H&M在聲明中表示，巴西擁有逾2.1億人口且熱衷於追求時尚，該市場具有巨大的拓展潛力。
巴西是中南美洲最大經濟體，在整個美洲排名第三大。
該瑞典時裝業巨頭表示，H&M將與Dorben Group合作，以促進在巴西的擴張。
Dorben Group是中南美洲的精品零售與分銷業龍頭。
跨國時裝公司H&M周一宣布2025年將在巴西開設門市，並推出電商平台。
2012年，H&M在墨西哥開設其第一家拉丁美洲門市，目前在該地區的事業版圖已經擴及秘魯、烏拉圭、智利、哥倫比亞、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬和哥斯大黎加。
H&M在聲明中表示，巴西擁有逾2.1億人口且熱衷於追求時尚，該市場具有巨大的拓展潛力。
巴西是中南美洲最大經濟體，在整個美洲排名第三大。
該瑞典時裝業巨頭表示，H&M將與Dorben Group合作，以促進在巴西的擴張。
Dorben Group是中南美洲的精品零售與分銷業龍頭。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。