30歲謝姓男子等6人組詐欺集團，去年9月起以IG帳號「語錄系列」累積粉絲人數，佯稱有專業團隊代操運動博奕賽事下注，並以高報酬誘使陳等92名人下注，短短5個月，詐得1484萬6000元，檢警調查，謝等6人都是俗稱的機房第一層機手（一刀手），其中擔任會計的甯姓女會計才21歲，2個月賺得105萬元薪資，士林地檢署偵結，謝等6人分別依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴。

30歲謝男、28歲徐女、28歲汪男、29歲張男、21歲甯女和23歲袁女等6人，在網路上佯稱可代操下注，只要匯款進入指定帳戶，一但中獎可獲得高額報酬，實則利用TG互相聯絡，暱稱「艾絲科巴巴勃羅」、「小祖宗」等，但在IG上則是「滿滿滿」、「感悟語錄」、「達人語錄」等暱稱，待被害人上鉤後，謝等以電腦修圖，提供未中獎訊息，要求被害人繼續下注，若中獎則稱需繳交保證金，二度誘騙被害人匯款，以俗稱「二刀手」再砍第二次，進行詐騙。

謝等人逐日在TG群組上呈報業績，申報儲值費用、扣除給水房的費用，最高可以領到詐騙所得的20％，而水房則將詐騙所得轉成虛擬貨幣，匯回給謝等人，一但被害人想要「出金」，領回中獎金額，才知道原來都是「紙上富貴」，不能贖回，到頭來都是一場空，始知自己遭詐。

檢察官林思吟指揮刑事警察局等北市警分局，陸續逮捕謝男等人，並從甯女的住處，搜出行動電話、筆記型電腦、IG帳號以及「智慧語錄」1本，她坦承自己IＧ帳號是「女神語錄」、「語錄女神2」，從事「一刀」作業，並協助老闆記帳，發放薪水給其他成員，並與徐女、袁女「養帳號」賺取佣金，但她被捕後一再隱匿帳號，拒絕交出密碼，阻擾檢警辦案，檢察官認為犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢察官起訴，謝男指揮詐欺集團、徐女幫助犯罪組織、以及汪、張、甯女以及袁女則是參與犯罪組織，共同犯加重詐欺、洗錢罪，均依法起訴，建請法院沒收數萬元不法所得。