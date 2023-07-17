張文綺公布新身分。（時代創藝提供）

「綜藝小天后」張文綺周末出席台灣創富家庭日，演唱多首歌曲，嗨翻整個體育館，吸引現場500人跟著她唱跳表演。歌唱選秀出身的張文綺，歌聲優美、舞藝也非常精湛。她也在活動中代表台灣創富捐贈70萬元給自閉症基金會，盼能夠拋磚引玉，向社會傳遞正能量。

舞蹈科系出身的張文綺，在活動中擔任活動中啦啦隊比賽的評審，她笑說「我15歲比賽出道，怎麼第一次當舞蹈比賽評審比參加比賽還緊張」，她看見選手扮成包租婆、重現70年代復古台客裝扮，忍不住稱讚參賽者在造型上相當用心，整體魅力完全不輸專業表演者。

張文綺除了主持受到歡迎，她也靠著健康形象獲得廠商青睞，擔任保健品牌的益生菌年度代言人。她直言，自從開鹽酥雞店之後，店內所有的品項都是自己親自試吃開發，「端午節推出炸粽子，在反覆試菜的過程中，我真的是糯米飯吃到飽」，有時錄影結束，她到店裡又繼續試吃，「要抗衡這些美食真的是要靠健康管理才行，尤其腸胃道的照顧更是重要。」