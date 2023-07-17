一名黃姓女網友在PTT爆料12日到高雄苓雅區的知名剉冰店購買剉冰，沒想到食用後家人竟集體不舒服，13個人中11個人中都出現腸胃不適症狀，最嚴重的甚至出現血便症狀，貼文一出後釣出一片苦主，還有小孩因此腎衰竭送進加護病房。衛生局表示，共有11人就醫，經查該店家8寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等菌體。

黃女表示12日當天家人去知名冰店購買外帶冰品，總共購買了7至8碗的八寶冰，大概半夜12時許小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，黃小姐的大兒子隨後也出現相關症狀，而小兒子最為嚴重，出現血便狀況。

黃小姐將文章發在PTT上後，陸續接到大約10幾個受害者來電，表示都是12日下午至晚上到知名冰店購買的食品，包含綠豆湯、剉冰、雪花冰許多人都紛紛出現不適症狀，最嚴重的則是有網友兒子因此引發腎衰竭進入加護病房救治。

衛生局表示，衛生局於13日至17日陸續接獲醫院通報民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。

衛生局說明，經調查前述11人均於六合路某冰店食用冰品後出現身體不適，該店13日未營業，衛生局於14日即前往稽查，現場發現地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1周至7月21日並確實改善；屆期業者若未依法改善者則依同法44條第1項規定命其歇業或停業並處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局說，14日當場抽驗8寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前8寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等。

此外，衛生局亦陸續採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，以人體檢體及食品環境相關檢體最終檢驗結果進行綜合研判，若經檢出病原性微生物認定為食品中毒案件者，將依違反食品安全衛生管理法第49條移送高雄地檢署偵辦，並依食安法第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局已掌握患者健康狀況並將持續追蹤後續檢驗結果，依法處辦。