築間餐飲集團旗下築間幸福全台最大門店台中中科店預計7月21日開幕營運，為慶開幕，自即日起至7月21日凡於築間幸福聚落官方粉絲專頁指定貼文「完成指令[email protected]位好友留言」立即贈「肉肉／海鮮7選1電子券」乙張。活動期間，凡於店內點用任一套餐即可憑電子優惠券兌換「美國濕式熟成牛五花、梅花豬、澳洲特選羊、現流雞腿肉、鮮蝦、鮮蚵及蛤蜊（擇1），趕緊把握機會前往粉絲專頁搶電子券。

築間幸福鍋物台中中科店位於台中中科商圈的福林路、國安一路上，佔地167坪，規劃170個座位，搶攻高含金量消費群啖鍋商機。根據中科管理局統計，從業人口從2.2萬人到2023年1月首次突破4萬人激增77.7％，加上國安一路、國安二路及福林路週邊住宅密集度高，消費力道強勁。

台中中科店為築間全台第3家火、烤兩吃的分店，主打個人火鍋的築間幸福鍋物推出每日限量的「日本A5和牛鍋」，引進日本山形縣、北海道知床及宮城仙台的A5和牛，有綿密的大理石紋路油花分布比例均勻，入口即化。海鮮控必點的「龍王鍋」更是紅激推必點套餐，12款海鮮包含了北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵等，搭配沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩（3選1），豐富的海陸雙饗套餐一次滿足。湯品部份，人氣湯底「招牌石頭湯底」，以麻油、洋蔥、蒜碎、魷魚乾、香菇爆炒，加入獨家秘製原湯及柴魚昆布，麻油香氣撲鼻，尾韻甘甜不膩；人氣必點湯品還有「鮮菇奶香湯」濃郁的奶香加上鴻喜菇及「川味麻辣湯」內含軟嫩的鴨血與凍豆腐，皆為人氣必點湯底。除此之外，為了歡慶台中中科店開幕，將在7月21日開幕當天推出3款全新湯底，九州蒜香豚骨、松露金鑽雞湯及麻油雞湯。

燒烤的肉品提供了牛肉、豬肉、雞肉及海鮮四大品項，最具特色的有極上無骨牛小排、澳洲和牛板腱、西班牙伊比利豬、紐澳穀飼牛舌等高檔食材，特別是每一份肉品皆採用獨家秘製醬汁調味，透過恆溫烤爐炙燒後入口，軟中帶嫩的口感層次豐富。

「築間幸福鍋物」主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、火鍋料、飲料及冰淇淋等無限吃到飽。值得一提的是，築間餐飲集團獨家搶先引進日本人氣NO.1日本明治冰淇淋，所引進的商業用日本明治冰淇淋每一款口味皆為日本原裝進口，口味方面也非常特別，除了原本最受歡迎的宇治抹茶、巧克力牛奶、明治香草及草莓之外，更引進全新水果雪酪系列冰品，如鮮芒雪酪、葡萄雪酪、完熟梅雪酪及爽快甜瓜等冰品。

築間全台最大旗艦店邀請知名設計師周易擔綱，設計風格以輕日式作為主軸，強調簡約、自然和平靜的特點。注重細節、材料的質感和空間的平衡，體現了日本文化的美學價值觀和生活哲學。從戶外的造景水池與一進門口的映入眼簾的雕塑藝術呼應日式設計注重空間的流動感；室內設計部分，強調與自然環境的連結，利用自然光線、木材和竹子來打造寧靜、平和的空間。