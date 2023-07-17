一名65歲男子曾罹患右側乳癌，10年前接受過手術治療，卻在1年多年前發現乳癌復發轉移肺部，經藥物治療仍未能控制，被強烈建議化療。然而，該名患者因體質關係，家屬擔心化療後會有許多潛在副作用，後來在與醫師討論下，透過持續服藥搭配精準營養療法，以及健康生活習慣。1年後再檢查，右側肺腫瘤竟完全消失，連醫師都感到振奮。

營養醫學專家、醫師劉博仁在其臉書分享收治個案，一名65歲男子罹患右側乳癌，在10年前接受過手術治療，但於1年多前發現右側肺部靠近縱隔腔，有一顆3.5公分轉移腫瘤，切片後確診為乳癌復發轉移。後續患者服用抗癌藥物治療，不過仍未能控制癌細胞發展，在去年追蹤時發現腫瘤逐漸增至4公分，被醫師強烈建議化療，但也指出依照其體質，會有許多潛在副作用。

而該患者妹妹是位護理師，因了解她這位體重逾100多公斤的哥哥有糖尿病史、重度脂肪肝、B肝帶原，加上腦部還有良性腦瘤，深怕撐不過化療，因此來找劉博仁討論。經醫師分析後，先持續服用抗癌藥物，同時加上高劑量的營養療法，以血清營養素濃度精準數字為依據來調理；除此，患者在生活上也做到戒糖及每日多走路。

1年後再做胸腔斷層，劉博仁提到，雖然左下肺葉還有一個約0.9公分的結節，尚未確定是否為腫瘤，但讓人感到驚訝的是，右側肺腫瘤竟完全消失，連血液腫瘤細胞顆粒數也從1降到0，患者、家屬及醫師無不對此感到開心。

藉由此案例，劉博仁列出4項重點，首先，即便是男性，也有罹患乳癌的可能；其次，癌症追蹤是要持續的；再來，精準營養療法對於癌症調理是必要的；最後，不要放棄任何希望，要有信心處理身體內的不良細胞。

大千醫院曾指出，一般常見男性乳癌症狀包含，乳頭凹陷、皮膚脫屑或紅疹、乳頭有異常分泌物、乳房硬塊等。高風險族群則為家族有乳癌遺傳基因、幼年時曾接受胸部放射線治療、抽菸、罹患肝功能疾病、飲酒過量及肥胖等，提醒男性也不要輕忽乳癌的威脅，平常應養成乳房自我檢查的好習慣，並定期接受乳房超音波檢查，一旦出現乳癌症狀，應立即就醫診斷治療。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！