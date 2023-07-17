很多人會用醫美讓自己更美麗或留住青春，一名女子表示，在東區街上目擊女路人剛動完隆鼻手術，鼻子還得用夾板固定，由於不是第一次看，讓她也有整形的衝動，貼文吸引兩派網友留言，一部分人勸她別輕易在臉上動刀，另一派人說整形也是一種自我投資。

原PO近日於PTT女版指出，14日中午在北市東區街上，看到一名女生鼻子用夾板固定，她秒懂是對方剛做完隆鼻手術，她見怪不怪地說「這不是我第一次在路上看到，可見現在很多人都去整形」。

原PO說，大家都在為了讓外在更美而整形，猶如全民運動，相比之下她可能會愈變愈醜，「是不是也該去做醫美？」

但網友不以為然，勸她別在臉上動刀，「整了要一直保養，保養多了就不自然了」、「會垮喔！要終生進廠維修」、「最難的是術後保養」、「整成網紅臉你就知道」、「不可能一次Ok，要花非常多錢保養」、「不要浪費錢」、「一段時間就整成塑膠了」。

也有不少人認為整形也是一種自我投資，「要整就去啊！投資自己外貌 、技能、健康都好啊」、「讓自己更有自信也不是壞事吧」、「現在整形就跟染燙頭髮一樣普遍了」、「台北一堆女生隆乳，見怪不怪」。