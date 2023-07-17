基隆暖暖「影劇新城」眷舍驚見「白骨」！鑑識小組調查中 15:292023/07/17 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆暖暖「影劇新城」眷舍驚見「白骨」！鑑識小組調查中。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市暖暖區海軍後勤支援指揮部所屬影劇新城眷舍今（17日）上午，有廠商在寢室內發現一具白骨，警方獲報後已出動鑑識小組到場鑑處中，詳細案情仍待進一步調查釐清。 新竹通緝移工遭圍捕砍警 新北刑警脖子「20公分傷」噴血送醫 軍情局破天荒首遭調查局搜索 女少校疑造假洩漏機密遭約談 女少校涉造假情資 檢調搜軍情局 #基隆 #暖暖 #影劇 #眷舍 #鑑識小組 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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