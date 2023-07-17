國民黨總統參選人侯友宜昨（16）日出席716「公平正義護台灣」活動，當他致詞一喊出「讓侯友宜好好做」時，台下傳出倒讚聲。然而最新的網路投票卻顯示，有超過5成的網友認可侯友宜出席該活動，並給出肯定。

《中時新聞網》Youtube頻道今（17）日發起網路投票，截至下午1.3點已有逾3萬人參與。針對「大家覺得侯友宜應該參加716遊行嗎？」題目，有56%網友表態「當然要參加，表態支持訴求」、22%民眾則認為「不該出席，明顯是柯Ｐ主場，不會加分」、另有14%參與者則持「只要有曝光都好，人氣高不高不重要」態度、剩下9%為「沒意見」。

對於該網路投票，網友紛紛表示「郭正亮常說，怕熱就不要進廚房，這個世界不是你的場多的是，如果怕受傷只去同溫層的場，那你乾脆不要選舉」、「侯市長在知道會被噓的狀況下還能參加，並說出作法，光這點就很令人敬佩了」、「至少有去就不會扣分了，希望他能說到做到」、「雖然不挺侯，但至少精神可嘉」、「至少他敢站在台上，我就問那個在全代會吹冷氣的勒？」

不過也有民眾持不同意見，稱「這不是藍的主場，在那喊造勢口號當然會被噓，搞錯人家辦活動的目的了，但也要給侯侯肯定，敢去勇氣可嘉」、「明知裡外不是人，該去露面還是要去，記住不要臉，就最大咖！」、「我是認為只要參加都有加分，但是自己額外加戲扣分另計」。