雲林地檢署因應明年大選，17日成立「查察賄選及暴力執行小組」，邀集轄內警察、調查、廉政、移民等機關單位共同揭牌，強調查察重點工作除了賄選與暴力，還包括假訊息、境外勢力與資金介入、選舉賭盤3大目標。執行小組在選舉期間嚴查厲辦，選後還會針對涉賄當選者提出當選無效之訴，確保選舉公正性。

「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式由雲林地檢署檢察長戴文亮主持，主任檢察官朱啟仁、雲林縣警察局長林故廷、雲林調查站主任李青峯、雲林縣政府政風處長楊華興、雲林縣專勤隊長涂順福等人共同揭牌，宣示即日起全面展開選舉查賄及暴力防制工作。

戴文亮表示，揭牌儀式主要是讓大家知道，檢、警、調等相關單位已經針對明年大選準備好了，明年主要是中央總統、立委選舉，相較於去年的地方選舉，除了查察賄選外，最主要有3大工作目標，包括嚴查選舉賭盤、防範境外勢力與資金介入、防範假訊息影響選舉。

戴文亮說，境力勢力很有可能透過選舉賭盤與假訊息影響大選結果，台灣未來的前途，應該是由全國選民來決定，不應被境外勢力或其島內代理人，試圖用金錢與其他方式來干擾，執行小組接下來會盡全力來達成查察目標。

地檢署指出，除了選舉期間全力查賄，選後仍不會鬆懈，一旦掌握賄選相關證據，即使候選人順利當選，也會提出當選無效之訴，呼籲候選人不要心存僥倖。