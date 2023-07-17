花蓮門諾醫院考量花東不孕夫妻若欲尋求治療，須舟車勞頓遠赴北部醫院，7月起將攜手禾馨宜蘊生殖中心啟動橋接計畫，由醫院提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，生殖中心負責人工生殖技術。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院考量花東不孕夫妻若欲尋求治療，須舟車勞頓遠赴北部醫院，7月起將攜手禾馨宜蘊生殖中心啟動橋接計畫，由醫院提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，生殖中心負責人工生殖技術。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年愈來愈多夫妻飽受不孕症困擾，花蓮門諾醫院考量花東不孕夫妻若欲尋求治療，須舟車勞頓遠赴北部醫院，便在7月起攜手禾馨宜蘊生殖中心，配合中央「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」啟動橋接計畫，由門諾提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，宜蘊負責人工生殖技術，希望透過兩院合作讓東部備孕夫妻都能歡喜迎接好孕到。

門諾醫院統計近3年院內求診不孕症件數，2021年102人次，2022年426人次，今年截至6月底有201人次，求診人次大幅攀升，不過院方解釋，前兩年可能受到新冠疫情影響，求診人次少，直到去年下半年疫情趨緩，人次才開始往上衝，預估今年一整年的人次將遠遠超過前兩年。

院方分析近年不孕症愈來愈常見的原因與工作壓力及生育年齡有關，除現代人愈來愈晚婚，也有部分夫妻原先沒有生子計畫，卻隨著年紀增長想法改變才開始備孕，但女性的卵子功能會因年齡增加而逐漸下降。

由於花東治療不孕症的醫院少，民眾須搭乘火車或自行開車到北部醫院求診，接受療程後，2個月內至少得從東部往返北部10次，相當辛苦，門諾醫院為減輕東部不孕夫妻的負擔，今年初與禾馨宜蘊生殖中心洽談合作，3月派遣醫護團隊前往受訓，7月正式啟動生殖橋接計畫。

門諾醫院產科主任蔡啟智說明與禾馨宜蘊生殖中心合作目的，主要是希望能服務更多花東不孕症夫妻接受更妥適且便利的治療，不用密集的北上就醫，在醫院就能進行前端諮詢服務、相關檢查及用藥，同時還有後端孕期產檢、產後照護等，只有人工生殖部分需前往生殖中心進行取卵、試管嬰兒及胚胎植入。

禾馨宜蘊生殖中心副院長何信頤表示，不孕症治療所需療程時間依個案狀況有所不同，若能透過醫療機構間的合作，將大幅縮短治療時間成本及提升效能。此外，宜蘊團隊也會協助患者申請衛生福利部國民健康署「不孕症治療（試管嬰兒）補助」，首次申請上限為10萬元。

蔡啟智建議，夫妻若有規律性生活，但經一年以上仍未懷孕，應及早就醫，由醫師診斷並評估是否需進行不孕症治療或接受生殖醫學的幫助。