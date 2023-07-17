陳海茵在船上享受spa，罕見大尺度的露出美背。（XinMedia提供）

美女甜心主播陳海茵離開播報台後，今年首度跨足主持網路旅遊生活節目《海派欣玩家》。搭過10次以上郵輪的「海哥」化身旅遊達人，搭檔法國台客馮韋元（元元）一起搭乘郵輪出國，主播陳海茵為了新節目首次與女兒分離過夜，也首度在螢光幕前獻出背部全裸的大尺度，敬業精神可嘉。

最新一集的欣傳媒YT節目《海派欣玩家》，陳海茵帶著在法國台客馮韋元（元元），一起搭乘今夏最熱門的歌詩達郵輪「莎倫娜號」，並和元元在甲板上大玩浪漫環抱，上演鐵達尼號的經典畫面。陳海茵笑說：「雖然我已經搭過數十次豪華郵輪，但每一次的郵輪旅程都還是令我期待，第一次和法國帥哥元元一起出遊，是非常難得的經驗，就連我的姊妹看到節目預告都說，我們兩個搭配起來很登對！」

《海派欣玩家》是陳海茵時隔多年再度接下主持棒，郵輪主題也是她的主場，她前後帶著女兒搭過10次以上的郵輪，可說是一位郵輪達人。而在這次歌詩達「莎倫娜號」郵輪之旅，陳海茵盛裝和元元一起大啖牛排、香檳，參加面具舞會，甚至還直擊郵輪的神秘禁地-廚房，兩人驚呼，原來郵輪上的所有美食竟然都是用電爐烹調出來的。不過最精彩的，還是陳海茵挑戰出道以來最大尺度，在螢光幕前背部全裸，跟法國帥哥一起「開房間」？！陳海茵害羞解釋，「我們只是體驗在郵輪上可以一邊欣賞無敵海景，一邊泡湯做SPA，真的超級享受！」。

至於法國台客馮韋元（元元），不但是一位軟體工程師，更是一位熱愛台灣的YouTuber，過去他只有在法國搭過小型的郵輪交通船。這次搭乘國際級歌詩達莎倫娜號郵輪的體驗讓他大開眼界。並且為了這次跟陳海茵一起出遊，甚至還努力健身三個月練出六塊肌，就為了可以在郵輪上游泳時，展現出好身材。

元元形容，「我最愛運動，郵輪上不僅能跑步，還能游泳非常過癮。郵輪就像是一個海上大型渡假村，完善的設施、精彩的表演節目、舒適的艙房和美酒佳餚，吃喝玩樂應有盡有，在郵輪上一點都不覺得無聊。」郵輪旅遊已蔚為風氣，到底該怎麼玩得盡興、吃得享受？以及跟上現在最夯的旅遊新玩法，快鎖定由陳海茵主持的全新網路節目《海派欣玩家》。