瑞典家具賣場IKEA價格便宜、款式多樣，受到不少小資族喜愛，一名女網友日前表示，朋友買新房子，為了省錢家具都去IKEA採購，但也有人認為IKEA家具品質較不穩，好奇大家心目中的平價家具首選是哪個品牌？文章曝光後，不少網友大推宜得利的家具也很讚，好看又便宜耐用。

原PO日前在Dcard發文，表示朋友買新房子，為了省室內設計的錢，直接買IKEA，但也看過有人抱怨，IKEA家具品質不穩定，木頭家具碰到酒精很容易壞，感覺材質和價格不成正比，因此好奇大家買便宜家具會選擇哪個品牌？IKEA會是大家的首選嗎？

對此，許多網友分享選擇買IKEA的原因，「不是因為便宜，是其他太醜又太貴了」、「IKEA最實在的其實是廚房杯子、碗盤這類，好看又耐用」、「我自己很喜歡IKEA，十年來買的東西都用得很開心，書櫃、鋼製家具、餐桌、餐椅、衣櫃等一大堆，最久已經用超過10年，短的也有3年，都沒有什麼問題」。

不過最多網友推薦的便宜家具，反而是宜得利。(示意圖，達志提供)

不過，最多網友推薦的便宜家具反而是宜得利，「大型家具比較推宜得利欸，IKEA買小物還可以」、「多數買HOLA&宜得利，IKEA材質得挑」、「宜得利家具品質很耐用，組裝服務品質又好」、「如果喜歡日系風格，推薦宜得利，家具和小物都不會很貴，便宜好看又耐用」，另外有人表示「一般傢俱店也可以挖寶」、「去五股工業區的家俱行或新五路買比較好，IKEA很多要自己組裝」。