配合集團營運方針，2022年10月中旬結束營運的台北華泰王子大飯店，將於7月21日至7月24日舉辦「華泰大飯店集團特賣會」，此次特賣會商品除原「華泰王子大飯店」用品及備品外，並集結旗下知名生態度假飯店「華泰瑞苑」、精品設計飯店「賦樂旅居」的汰換良品，販售客房和餐廳精美用品及備品如運動器材、傢俱、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具等，數千件商品最低9元起，其中更將近全新、萬元知名品牌運動器材以原價2.5折的優惠價販售（特賣會期間每人限購一台），民眾可自備購物袋，把握僅有四天時間選購。

華泰王子大飯店現址將打造為複合式大樓，集團為感謝與華泰大飯店多年來一起並肩作戰的工作夥伴們，更特地將富有飯店紀念意義的英國百年wedgwood骨瓷組，致贈給集團員工，除了作為充滿工作回憶的紀念品外，更象徵集團期許新舊傳承、愛才惜才的用心。

華泰飯店集團提醒，1.為響應環保，請自備購物袋，現場不提供任何包裝與推車。2.運動器材於特賣會期間每人限購一台。3.購買大型傢俱者由現場服務人員指引，需自行前往樓層挑選搬運。4.拍賣活動現場僅提供現金結帳。5.價錢如有異動以現場為主，商品數量有限，售完為止。6.商品售出後恕不退換，結帳前請自行負責確認品質，結帳離開後不接受以品質為由要求退貨。7.華泰大飯店保留活動解釋權。