大多數人等到快退休年齡時，才開始探索可以傾注熱情去做的愛好，【永慶公益線上講座】邀請醫師李偉文開講，以《你好我好做公益與世界共好》為題，期望每個人無論在哪個年紀，都可以找到這輩子感興趣的事情！李偉文醫生分享自己這輩子最大熱情就是擔任環境志工，並開啟斜槓人生，與不同人群一起守護生態環境，退休後仍到處演講分享「環境永續發展」的重要性，讓更多大眾了解如何保護生態環境，更希望各行各業能持續支持環境永續的行動，讓這社會更加美好。

醫師李偉文長期從事公益活動幫助他人，1995年與好友們創立荒野保護協會，為臺灣生態保育與環境保護教育貢獻一己心力，也號召大眾加入環境保護的行列，李偉文只要有時間就喜歡看書，並也出版許多關於環境、公益等議題書籍，與大眾分享做公益、守護生態環境的理念，退休後持續擔任環境志工，與好友們一起創造友善的生態環境。

醫師李偉文退休後能集結各界人士共同保護台灣生態環境，也建議退休人士投身公益活動，發揮過往工作的經驗與能力，與大眾一起幫助他人，讓社會更加美好。(圖/永慶房產集團提供)

【永慶公益線上講座】邀請醫師李偉文開講，分享如何在漫長的人生歲月中，找到值得這輩子持續做的事情，以自己的經驗為例，分享創業開牙醫診所外，同時寫專欄、演講和上電視節目主持等工作，並且與好友成立荒野保護協會，共同守護生態環境，開啟多樣領域的斜槓人生，將一生奉獻守護生態環境上，並集結不同領域的人士一起永續台灣生態環境，讓下一代看見美麗的台灣。

講座上醫師李偉文分享自己退休系列的著作《你好，我好，做公益與世界共好》，認為許多人從職場上退休後，還沒找到感興趣的人事物，可以嘗試擔任志工投身公益活動，發揮過往工作的經驗與能力，與大眾一起幫助他人，做公益活動除了能提升自己的內在心靈外，更能因幫助他人獲得開心、快樂的情緒，釋放壓力讓身心更加健康美好。

退休後不知道自己能做什麼事，來聽聽醫師李偉文分享服務不同人群的志工故事，是如何發揮所長，找到人生中最大的意義，有興趣的朋友歡迎7/17(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

《你好我好做公益與世界共好》

➤主講人：李偉文 醫師

➤講座時間：2023.07.17 (一)20:30

➤講座網址：https://www.youtube.com/watch?v=LPyYL235MUQ

➤洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐