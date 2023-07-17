壽險公會今公布上半年國內整體壽險業績顯示，總保費收入 1兆172.04 億元、較去年同期減少 7.7 ％，初年度保費收入亦年減 16.4 ％，合計2632.31億元，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入，傳統型、投資型上半年的初年度保費，分別年減14.6％與22.5％。

今年壽險業保費收入持續衰退，壽險公會分析，傳統型保險商品部分，受國際主要央行升息影響，壽險宣告利率調漲相對保守，與客戶對美升息後的宣告利率調漲期待有所落差，客戶不是暫時保持觀望，就是將資金轉作其他用途，導致利變型壽險初年度保費減少20.8％，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少14.6％。

投資型保險商品部分，壽險公會分析，因國際經濟仍隱含不確定性，影響客戶投資信心，導致投資型壽險減少6.3％，投資型年金險則減少43.0％，整體投資型保險商品初年度保費收入則下滑22.5％。