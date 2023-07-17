巴拉圭總統當選人貝尼亞將於8月中旬舉行就職典禮，總統府今（17）日宣布，副總統賴清德將率團出席。行政院副院長鄭文燦表示，台巴之間的關係非常穩定，賴副總統一定能順利達成任務。

外交部次長俞大㵢今日於總統府記者會上宣布，賴清德將於8月下旬率團出席巴拉圭新任總統貝尼亞的總統就職典禮。

勞動部今日舉辦「第53屆全國技能競賽閉幕典禮」，鄭文燦受訪表示，台巴之間的關係非常穩定，準總統貝尼亞也表達對台灣非常友善的立場，相信促進台巴友誼會是未來非常重要的工作，賴副總統的出訪一定可以達成任務。

另對於昨日716凱道遊行，賴清德認為「不以人廢言」，但被諷是政治秀場，更被質疑不是在虛心傾聽人民的聲音，鄭文燦說，居住正義以及司法正義都是大家共同追求的，雖然許多降低人民負擔的方案仍有不甚滿意的地方，政府會努力讓這個社會更公平。

另前立委郭正亮指出，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰將以桃園和台南作為查弊案的焦點，認為勢必打到前桃園市長鄭文燦。鄭文燦僅表示，這些都是口水而已，任何公共工程都有按照規範進行。

此外，立委陳椒華與環團等今日召開記者會，反對現任環保署長張子敬擔任未來的環境部長，要求行政院不要悖離民意。

鄭文燦說，環保署升格為環境部，最重要的是要完成包括氣候變遷、循環經濟等新的政策方向，特別是碳費的制定，對於台灣未來接軌國際影響非常大，也會影響到企業的低碳轉型，政府會審慎處理每一件事情。