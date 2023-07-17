桃園市李姓男子6月間意外點進Line社群軟體的飆股群組，遭詐騙集團詐騙，佯稱儲值投資股票高利潤，他信以為真，透過匯款及面交，1個月來被騙投資540萬元，對方食髓知味，再度要求李男在中壢區新生路面交70萬元，警方埋伏捕車手王男，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，最近股市指數上漲，詐騙集團利用社群網路詐騙投資廣告琳琳琅滿目，利用知名企業董事長、股市名人合成投資宣傳，桃園市警局發現社群網路Line群組投資詐騙案頻傳，呼籲民眾勿輕信加入網路社群投資牟利廣告。

警方調查，中壢區李男上月看見社群軟體Line一個股票投資群組，對方邀請進入創設的飆股群組，並要求李男依指示下載投資平台APP，佯稱儲值進行投資股票獲利的詐術，李男信以為真，先後匯款及面交方式，交付投資款540萬元。

當李男想要拿回投資利潤，對方推拖要他再投資70萬元，雙方相約至中壢區新生路三段巷子內面交現金，李男驚覺被騙而向警方報案，員警到場埋伏，逮捕25歲詐騙集團車手王姓男子，起出詐騙贓款及開立現金存款假憑證，查扣70餘萬元及手機，警訊後將王男依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。