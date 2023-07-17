無聊男子連續打119謊報浮屍案，新北市消防局開罰了。

新北市消防局119勤務指揮中心本月接連接獲3起謊報電話，包括1起瓦斯漏氣案、2起浮屍案，地點都在三峽區三峽河附近，消防人員疲於奔命，卻白跑一趟。後經消防人員比對報案電話，查出報案人地址，會同警方登門找人，對連續謊報的27歲王姓男子依消防法開罰，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

消防局表示，本月8日2時26分許接獲民眾報案，稱三峽區三峽河的長福橋附近聞到瓦斯味，第五大隊立即出動人員到場，現場搜索均無任何發現，瓦斯探測器顯示正常。9日凌晨1時51分許王男又謊報三峽區三峽河的大橋下發現疑似浮屍，消防人員到場搜尋亦未發現。

此時，消防人員已對報案人起疑，通報勤務中心對該支報案電話特別註記。13日凌晨2時50分許王男再度撥打119，謊報三峽區三峽河大橋下發現浮屍，隨即掛斷電話，回撥也不接聽。警消人員一方面到場確認，一方面通報勤務中心比對報案電話，現場確認為謊報後，隨即根據比對出的地址前往找尋謊報者。

消防員與警員到王男住處時，王男外出未歸，警、消人員便在門外等候，王男返家見狀，立馬轉身想跑，但隨即就被攔下。

消防局對王男謊報開單舉發。（新北市消防局提供）

王男供稱，因為晚上睡不著，無聊、好玩才會拿起手機謊報，消防局針對王男行為當場開出舉發單，依照消防法第36條規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。