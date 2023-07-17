王品牛排最受期待的「父親節對字優惠」登場！王品牛排父親節款待全台老爸，即日起至8/31，只要爸爸的身分證字號任2碼英文或數字符合「R、O、S、E、2、8、8」，平日到店消費兩客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」。西堤牛排也請爸爸吃蝦，從7/24起至8/31，到店消費單客套餐，喊聲「金多蝦」，免費替爸爸加一份「爐烤串鮮蝦」。「陶板屋」、「聚 日式鍋物」則替爸爸加肉送酒，吃個開心又盡興。

又到了慰勞爸爸的日子，「王品牛排」今年以父親節代表花、也是品牌代表花「玫瑰花」為主題，7/17～8/31期間，只要爸爸身分證字號英文或數字中任2碼符合「R、O、S、E、2、8、8」，平日到店消費兩客套餐，即款待價值1,375元的整隻「法式焗烤龍蝦」。除了新竹、台南、高雄鄉親直接中英文1碼，全台爸爸們只要身分證2個數字符合「2、8、8」中2碼，也能吃到龍蝦。

「西堤牛排」以行動感謝老爸，7/24～8/31期間，到店消費單客「經典套餐」，對爸爸喊聲「金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。除了爸爸享優惠，7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，還可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

最受家庭客喜愛的「陶板屋」歡迎大家帶爸爸好好吃一頓。即日起到8/31期間，平日到「陶板屋」內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份，以威士忌的烈焰炙燒牛肋，讓酒香慢慢滲入牛肉當中，每一口都能品嘗到威士忌渾厚的香氣，炙燒過的牛肋汁多味美、層次豐富。

網路票選第一名牛奶鍋「聚 日式鍋物」7/24至8/8期間，到「聚 日式鍋物」官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，就招待北海道生啤酒1瓶。浮誇又霸氣的餐點搭沁涼啤酒，大口吃肉喝酒，絕對能收服爸爸的心。

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