台北市立聯合醫院17日舉行總院長交接典禮，由屆齡退休的總院長璩大成交棒給北市聯醫副總院長蕭勝煌。他強調，未來會想辦法引進更多醫護人才，聯醫各院區則要為獲得癌症診療品質認證做準備。

蕭勝煌坦言，現在沒有喜悅之情，只有承擔動力及熱忱。他想引用蔣萬安用於勉勵聯醫同仁的話「1年可以成就很多事」，不論任期多久，他會努力強化聯合醫院標準作業流程。

他提到，連續3任總院長都是神經外科醫師，即使3位總院長風格都不一，但打造市民可近性的社區型醫院、視病猶親、有溫度的醫院是不變的理念，聯醫未來會持續實現出居長安、出院準備、居家醫療、長期照顧、安寧善終的核心價值。

蕭勝煌指出，訂立具體、明確且立竿見影的目標是他的領導風格。舉例而言，他擔任仁愛院區院長，已將仁愛院區轉為重度級急救責任醫院，並獲得癌症醫療品質認證，未來將要求仁愛院區持續精進醫療品質，各院區則要為獲得癌症診療品質認證做準備。

此外，他表示，未來希望為聯醫引進護理、藥劑師、社工師等人才，硬體則規畫採購直線加速器、微創導航等。另為因應少子化與超高齡化趨勢，將強化聯醫婦兒醫療團隊、長照居家醫療。

蕭勝煌強調，聯醫會在現有的基礎上勇往直前，會盡所能為所有聯醫同仁打造幸福職場及光榮感，持續開創下一個黃金時代。

衛生局長陳彥元表示，北市聯醫陪伴許多市民成長，一代代守護大家健康，更誠如前總院長璩大成所言，聯醫有非常好的醫療體系，也有良好的基礎與傳承，欣見璩大成完成歷史性任務，將下一棒交給蕭勝煌。

陳彥元說，璩大成與蕭勝煌在聯醫服務多年，都在SARS與新冠肺炎疫情中扮演關鍵角色，期許蕭勝煌依循聯醫美好傳統及歷史，帶領7000人大軍守護市民健康。